Dl Sicurezza, ancora bagarre al Senato: occupati banchi del governo

Fotogramma

Seduta sul dl Sicurezza sospesa dopo mezz'ora nell'Aula del Senato per una questione sollevata dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo in merito al verbale della seduta di ieri, dove dopo la richiesta del ministro D'Incà sulla fiducia era scoppiata la bagarre. Mozione quella di Romeo respinta dall'Aula, ma mentre era in corso la votazione dai banchi della Lega si sono alzati cori scanditi dalla parola 'Onestà, onestà'. Poi alcuni senatori hanno occupato i banchi del governo e la presidente Anna Rossomando ha sospeso la seduta, che poi è ripresa.