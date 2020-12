Di Battista: "Raggi diffamata per 4 anni, ora iniziate a rispettarla"

(Fotogramma/Ipa)

"Virginia è stata assolta. Ancora una volta assolta". Così su Facebook Alessandro Di Battista commenta l'assoluzione in appello del sindaco di Roma Virginia Raggi, nell'ambito del processo sull'inchiesta nomine. "Adesso iniziate a rispettarla. Per quattro anni è stata diffamata, dileggiata, calunniata... E' stata colpita dal sistema politico e mediatico per non aver avallato le olimpiadi di Malagò, Montezemolo e Caltagirone e dal fuoco amico partito da chi non sarà mai alla sua altezza ma non vuole accettarlo".

"Coraggio Virginia, come ti ho sempre detto, 'a testa alta'. Sono fiero di esserti amico, di averti difeso, di averti come sindaca e non vedo l'ora di sostenerti, ancora una volta, come candidata al Campidoglio!", conclude condividendo una foto che lo ritrae accanto alla sindaca.