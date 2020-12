(Fotogramma)

E' morto Nedo Fiano, uno degli ultimi testimoni della Shoah. Aveva 95 anni. "Ci ha lasciato nel tardo pomeriggio di oggi, Nedo Fiano, sopravvissuto alla Shoah e instancabile testimone delle nefandezze del nazifascismo. Nedo, finché le forze glielo hanno consentito si recava nelle scuole a testimoniare sui crimini e le nefandezze commesse dal nazifascismo. Lo ricorderemo sempre con affetto, commozione, con riconoscenza". Così Roberto Cenati, presidente Anpi provinciale di Milano, ricordando Nedo Fiani, scomparso oggi a Milano. "A Emanuele Fiano - sottolinea Cenati - ai familiari all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, alla Comunità Ebraica di Milano esprimiamo la nostra commossa e affettuosa vicinanza".

"Nedo Fiano era uno degli ultimi testimoni diretti di Auschwitz. La sua famiglia - venduta per qualche migliaio di lire da un delatore ai nazisti - fu sterminata nelle camere a gas. Lui si salvò miracolosamente. Dopo qualche anno nella sua Firenze decise di andare a vivere a Milano: troppo forte il dolore di respirare ogni giorno nei luoghi della sua famiglia distrutta. Ormai anziano - dopo una vita di successi - decise di tornare a vedere la casa dove era cresciuto: lo conobbi così, mentre ero presidente della provincia. Gli proposi di organizzare un charter con gli studenti delle superiori per tornare a Auschwitz. Mi disse che per lui il dolore sarebbe stato troppo grande. Poi cambiò idea. E per due anni - assieme alla Comunità Ebraica di Firenze - organizzammo i voli della memoria. Una delle più toccanti esperienze della mia vita politica". E' il ricordo condiviso su Facebook da Matteo Renzi, leader di Italia Viva. "La sua voce in albergo la sera prima della visita ai lager, la sua emozione nei luoghi della prigionia, la sua forza d'animo nell'incitare alla fine i ragazzi a vivere la propria vita da protagonisti: non dimenticherò mai i tanti istanti che adesso mi tornano in testa. Quanta bellezza in quell'uomo che trasmetteva alle nuove generazioni il testimone della memoria", prosegue l'ex presidente del Consiglio. "Da Sindaco gli ho consegnato il fiorino d'oro. Da premier sono andato a trovarlo con suo figlio Lele quando già stava male. Ma è da uomo che oggi voglio ricordarlo: non dimenticherò mai gli occhi di Nedo mentre parla degli occhi della sua mamma. Oggi Nedo ha chiuso gli occhi per sempre. Oggi i miei occhi sono pieni di lacrime. Benedico il giorno che ti ho incontrato e ti dico grazie, caro Nedo. Sei stato un gigante nella tua vita. E sei stato meraviglioso nell'accettare di rivivere il dolore di Auschwitz per educare le nuove generazioni. Per dare loro speranza. Per insegnare a tutti noi che dire mai più è un dovere. Ciao Nedo, grazie", conclude Renzi

"Con la scomparsa di Nedo Fiano, il mondo perde un uomo che dopo essere sopravvissuto all'orrore della Shoah, ha passato il resto della vita trasmettendo ai giovani il valore della memoria. Un grande abbraccio a Emanuele Fiano e alla sua famiglia. Da oggi il mondo è più povero", scrive Nicola Zingaretti su twitter, ricordando Fiano.

”Con dolore diamo l’addio a Nedo Fiano, un uomo che da testimone dell’orrore del Novecento è stato capace di mettersi al servizio del dialogo e e dell’impegno civile”, dichiara la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi. “Voglio esprimere cordoglio alla sua famiglia, e in particolare a Emanuele, con la consapevolezza che scompare l’uomo, ma non la sua vita, la dolorosa memoria e la sua preziosa testimonianza. Aver conosciuto Nedo Fiano è sicuramente uno dei ricordi più preziosi”, conclude.