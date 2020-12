Raggi assolta, M5S: "Felici, ora avanti tutta"

(Fotogramma)

"Esprimiamo piena soddisfazione, e felicità, per la pronuncia della Corte di Appello di Roma, che ha confermato l'assoluzione di Virginia Raggi". Così i parlamentari romani del Movimento 5 Stelle dopo la sentenza di secondo grado che ha confermato "ciò di cui siamo stati sempre convinti - sottolineano in una nota - vale a dire la limpidezza e l'onestà del suo operato da prima cittadina della Capitale. Ora Virginia vada avanti a testa alta".

Un incitamento ad andare avanti arriva alla sindaca anche dal leader M5S Luigi Di Maio. "Virginia Raggi è stata assolta. Ancora una volta - scrive in un post - . Continua a resistere grande donna, il MoVimento 5 Stelle resiste insieme a te", scrive Di Maio su Facebook.

Alla Raggi si stringe anche il capo politico del Movimento Vito Crimi sottolineando come la sentenza d'appello sia "l'ennesima conferma della sua correttezza, del suo rispetto verso i cittadini. Non è passato un giorno senza attacchi, fango, fake news. Ha sempre risposto con i fatti, e un costante impegno per rendere Roma migliore. Forza Virginia- scrive in un tweet - avanti tutta".

L'assoluzione di Virginia Raggi "è una notizia bellissima - commenta anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà - che conferma la trasparenza del suo operato. Roma è una città complessa e Virginia la sta amministrando con tanta dedizione e tanto coraggio".

E ora che "la giustizia ha fatto il suo corso e ha confermato l’onestà della Sindaca Raggi", è lo sprone del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, "ora guardiamo al futuro continuando a riprogettare Roma dopo decenni di soprusi. Portiamo a compimento gli importanti progetti messi in cantiere per far rinascere la Città eterna”.