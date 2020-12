Governo, fonti M5S: "Italia Viva cerca visibilità, fiducia in Conte"

Foto Fotogramma

"Anche oggi Italia Viva, come tutti i giorni, trova una scusa per cercare visibilità e occupare le prime pagine dei giornali". Così fonti qualificate M5S all'Adnkronos.

"In questo momento in cui c'è bisogno di rimboccarsi le maniche, lavorare sodo cercando di risolvere i problemi, è da irresponsabili attaccare ogni giorno il governo di cui si fa parte. Noi continuiamo a lavorare e a stare concentrati sulle cose da fare che sono tantissime, massima fiducia nel presidente Conte e in tutta la delegazione M5s di governo".