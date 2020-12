Governo, Bonetti: "Risposte veloci, io e Bellanova pronte a dimissioni"

(Fotogramma)

"Vogliamo che su tutti quei temi ci siano risposte concrete e veloci, che ci sia un’assunzione di responsabilità da parte di tutti e al servizio del Paese"; "o io e Teresa Bellanova restiamo pronte al passo indietro". Lo dice Elena Bonetti al 'Corriere della sera' a proposito del dossier presentato da Italia viva a Conte.

"Io però sono fiduciosa: non credo che il presidente arriverà a forzare la mano facendo saltare la legge di Bilancio, che contiene tante riforme importanti come l’assegno unico e universale peri figli o le misure per il lavoro delle donne", sottolinea la ministra di Italia viva. Sull'ipotesi di un governo Draghi, Bonetti dice: "In caso sarebbe il Parlamento a dover dare una risposta".