Rosato: "Riunioni con Conte positive, qualcosa è cambiato"

"Come fa Conte a convincerci di andare avanti? Non è questione di una parole, bisogna ristabilire una collegialità di governo". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews24. "Sul tema del Recovery oggi il presidente del Consiglio ha ripreso in parte alcune questioni che avevamo posto quando ha detto che le risorse debbano essere allocate con una discussione seria con Comuni, Regioni e opposizione".

"Ieri sera qualcosa è cambiato. Il presidente Conte ha convocato una serie di riunioni che sono cominciate oggi. Mi sembra un fatto positivo. Poi vediamo come vanno. Ma ieri sera c'è stato un fatto nuovo". "Per noi ci sono alcune questioni di merito centrali che abbiamo posto con grande chiarezza. Poi c'è un tema di struttura e rimpasto che è stato archiviato da Conte. Non si pone più quel problema oggi ma si pone quello di come affrontiamo la pandemia e questo non è un problema di Iv: abbiamo 200 miliardi da spendere e noi vogliamo spenderli bene".