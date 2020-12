Governo, Salvini: "Tantissimi parlamentari non ne possono più"

(Fotogramma)

"Non è un tema appassionante, ma ci si può arrivare, ne sono convinto". Lo ha detto Matteo Salvini, intervistato dall'AdnKronos, riferendosi ai numeri di parlamentari mancanti per avere una maggioranza di centrodestra, in grado di mettere in campo un governo, in caso di caduta dell'esecutivo Conte. "Noi - ricorda - abbiamo lavorato la notte, per la manovra economica, non per cercare qualcuno, anche perché sono convinto che con una poltrona ai servizi e qualche altra cosa restano in piedi".

"Sono però certo - spiega - che questo governo non possa tirare a campare a lungo, e quindi stante le elezioni la via maestra, noi siamo pronti come centrodestra". "Ma - sottolinea il leader della Lega - è pieno di parlamentari che non ne possono più di questa maggioranza, sono tantissimi, fra M5S e anche del Pd".

Alla domanda dell'Adnkronos su quando ci sarà l'incontro con il presidente del Consiglio, Salvini risponde: "Non mi autoinvito a casa altrui. Conte mi ha detto 'ti farò sapere'. Ma ha altri impegni con la maggioranza. Dovevamo parlare di Recovery, manovra, scuola... La manovra la stanno approvando, la scuola riprende il 7 gennaio... Era il 10 dicembre: 'Appena rientro verifichiamo date e concordiamo incontro'" dice citando un whatsapp del premier Giuseppe Conte.

Poi, a una domanda su possibili nuovi passaggi di parlamentari da Forza Italia alla Lega, Salvini spiega: "Non vado a chiedere a nessuno di venire da noi, stiamo bene così, anno nuovo vita nuova".

PESCATORI LIBERATI - Il leader della Lega commenta il rilascio dei 18 pescatori di Mazara, liberati in Libia. "Berlusconi dice che sono stati liberati per merito di Putin? Io so che è stato grazie alla nostra intelligence" afferma il leader della Lega. "Io ho evidenza - sottolinea - di quello che hanno fatto i nostri servizi, poi, se ci fosse stato un aiuto esterno, non vedo quale sarebbe la negatività". E sull'ipotesi del riscatto taglia corto: "Abbiamo pagato per gente ben diversa, non per chi stava in mare a pescare, non sarebbe uno scandalo se avessimo pagato anche in questo caso".

CANDIDATURE PER ROMA - Parlando delle prossime comunali a Roma, Salvini spiega che per la capitale la situazione è in "stand-by", perché "da una parte c'è Bertolaso-Fi, dall'altro Rocca-Fdi". "Io sto provando a cercare altre ipotesi, io ho incontrato entrambi, ma ognuno è fermo sulle sue posizioni".

Poi allarga lo sguardo alle altre realtà al voto. "Ci sono tante elezioni in vista, le suppletive a Siena, le comunali da Milano a Napoli". "A Bologna - spiega - oggi si presenta un civico. C'è questo Battistini e noi andiamo a conoscerlo, perché già presentare una lista civica in quella città è degno di nota". "Su Milano ho incontrato due o tre persone, un nome l'ho girato anche a Fi e Fdi". "Anche a Napoli c'è Maresca", dice ancora ricordando che il centrodestra sta puntando su nuovi nomi, fuori dai partiti.

VACCINO COVID - "Il medico di famiglia? Per ora gli faccio gli auguri" dice il leader della Lega riferendosi alla vaccinazione per il coronavirus, ricordando che si affiderà a quanto gli dirà il medico di base. "Sì - ammette - lo farò pubblicamente" il vaccino "ma mi toccherà dopo, visto che non sono in una categoria a rischio, tra i primi previsti per la vaccinazione". "Mi rifiuto di fare la vaccinazione mediatica prima degli altri", precisa: "Aspetto con calma".

PAPA FRANCESCO - "Il Papa? Mi piacerebbe incontrarlo, non perché lo abbia mai chiesto, è la guida spirituale del popolo cattolico di cui sono umilmente parte. Lui non può non avere tutta la mia stima" dice Salvini riferendosi a Papa Francesco.