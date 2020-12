Recovery, Bellanova: "Governo deve stare sereno se fa cose"

Fotogramma

"Il governo deve stare sereno se fa le cose. Se no è inutile". Così la ministra Teresa Bellanova lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro di Italia Viva con il premier Conte sul Recovery plan. "Nei primi giorni della prossima settimana", ha aggiunto, arriverà quindi la risposta di Conte al documento che Iv gli farà avere sul piano. "Finalmente si comincia a ragionare nel merito" e "finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Italia viva sono positive", il commento dopo il colloquio.

"E' doveroso per Conte fare sintesi tra le varie proposte", ha poi sottolineato la capo delegazione di Iv al governo, aggiungendo: "Il 7 dicembre abbiamo fatto una riunione in cui Conte ha parlato un'ora e 27 minuti sulla governance. Poi ha dato la parola ad Amendola dicendo che in 10-15 minuti avrebbe dovuto parlare del merito. Poi ci siamo aggiornati. Ora - sottolinea ancora la ministra - quella proposta, illustrata per un'ora e 27 minuti, non c'è più sul tavolo".

"Intanto è positivo che finalmente si parli di contenuti, non si parla di task force, quella proposta non è inserita negli emendamenti in legge di bilancio. Adesso cominciamo a lavorare nel merito perché è quel che interessa a questo paese, interessa come si impegnano le risorse e come si danno risposte alle emergenze", aveva spiegato Bellanova arrivando a Palazzo Chigi stamane.