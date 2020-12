Chico Forti, Meloni: "Notizia straordinaria, complimenti a Di Maio"

(Fotogramma)

"Il rientro in Italia di Chico Forti è una notizia straordinaria". Lo scrive su Facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni dopo l'annuncio di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, che ha comunicato il rientro di Forti in Italia. Il 61enne sta scontando un ergastolo in Florida dal 2000. "Fratelli d’Italia ha condiviso questa battaglia con convinzione e oggi non può che esprimere un plauso sentito per questo risultato. Complimenti alla Farnesina, al Ministro Di Maio e a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Un abbraccio di cuore a Chico, che ha affrontato per vent'anni in modo esemplare e con grande dignità la difficilissima situazione del carcere, e alla sua famiglia", scrive Meloni.