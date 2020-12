Covid, Di Maio: "Con vaccino ritroveremo libertà"

Fotogramma

"So bene che il 2020 è stato un anno davvero difficile per tutti, ma per fortuna è arrivata una buona notizia: il vaccino anti Covid è pronto. Il 27 dicembre sarà il 'Vaccine day' in tutta Europa, anche in Italia inizieranno le prime vaccinazioni e si partirà dal nostro personale medico. Col vaccino finalmente potremo toglierci la mascherina e ritrovare la libertà che da mesi ormai abbiamo perso. Mettiamo in sicurezza la nostra vita e prepariamoci a ripartire". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

Il titolare della Farnesina ha quindi sottolineato che il prossimo Natale "sarà diverso per tutti noi, in molti casi rimarremo lontani dai nostri cari. Io starò a Roma, distante dalla mia famiglia, ma come ha detto Papa Francesco nei giorni scorsi, proviamo a vivere questo Natale in autentico spirito di solidarietà".