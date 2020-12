Berlusconi e gli auguri di Natale con Dudù

"A tutti gli italiani i più affettuosi auguri di buon Natale" scrive Silvio Berlusconi in un messaggio su Instagram, caratterizzato da una foto del leader Fi davanti a un albero di Natale riccamente addobbato, mentre tiene in braccio il barboncino Dudù. Lo scatto è stato fatto nella villa della primogenita Marina, a Valbonne, in Provenza, dove l'ex premier trascorre il Natale insieme alla compagna Marta Fascina.