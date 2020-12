Covid, Cuffaro esce dall'ospedale

(Fotogramma)

E' tornato a casa l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, ricoverato nelle scorse settimane in gravi condizioni per Covid. "C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico. Sono io", dice Cuffaro. Non era scontato che ci fossi - prosegue - grazie ai medici, agli infermieri, ai sociosanitari del 118, del pronto soccorso e della radiologia dell’ospedale Cervello, della semi intensiva del Civico. E soprattutto dell’unità rianimazione dell’Ismett. Grazie a tutti voi per il vostro affetto e le vostre preghiere".