De Luca vaccinato, Rotondi: "Complimenti, primo politico a farlo"

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

"Complimenti a Vincenzo De Luca primo politico a sottoporsi al vaccino". Gianfranco Rotondi è uno dei pochi parlamentari non criticare Vincenzo De Luca, che oggi si è vaccinato contro il coronavirus. Il governatore della Campania ha ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer nella giornata di inizio della campagna, unico politico a inserirsi nella lista formata esclusivamente da medici, infermieri e anziani ospiti delle Rsa. A chi chiede "complimenti per cosa?", Rotondi replica "complimenti perché dà un esempio pubblico,e come vertice regionale ha la responsabilità della Sanità e dunque deve essere in condizione di visitare gli ospedale senza rischi".

In un altro tweet serale, il parlamentare sceglie l'ironia per fare il punto sulla situazione istituzionale. "Il millantato credito vuole che io abbia pronto un gruppo di sostegno al governo, ma né io né Conte ne sappiamo nulla", scrive Rotondi. "Peccato -aggiunge- perché altrimenti nascerebbe il governo Conte-Rotondi, in Parlamento i numeri ci sono in abbondanza.