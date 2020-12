Manovra, rush finale alla Camera: stasera il voto

Fotogramma

L'aula della Camera è impegnata per tutta la giornata nell'esame finale della legge di Bilancio, che a Montecitorio ha già incassato la fiducia. Dalle 10 l'aula sta esaminando gli ordini del giorno, mentre le votazioni dovrebbero iniziare intorno alle 13. Per il voto finale, preceduto dalle dichiarazioni di voto, bisognerà aspettare la serata, intorno alle 20. Dopo il via libera della Camera la manovra passerà al Senato per un passaggio lampo e l'approvazione definitiva che deve arrivare entro la fine dell'anno.