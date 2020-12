Meloni: "De Luca ha ricevuto vaccino, governo spieghi"

(Fotogramma)

"Perché il governatore della Campania De Luca è stato vaccinato oggi?". E' la domanda che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, pone al governo. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus nella prima giornata della campagna.

"Conte, Speranza e Arcuri ci hanno ripetuto ogni giorno che le prime dosi del vaccino sarebbero state riservate agli operatori sanitari e agli anziani delle Rsa. Principio giusto e sacrosanto. Fratelli d'Italia rivolge però una domanda semplice al Governo e pretende una risposta altrettanto semplice: perché il governatore della Campania De Luca è stato vaccinato oggi?", dice Meloni.

"Perché non ci risulta che De Luca sia un operatore sanitario o sia ospitato in una casa di riposo. C'è qualcosa che non sappiamo? Esiste una corsia privilegiata per i politici di sinistra? Gli italiani pretendono immediata chiarezza", aggiunge.