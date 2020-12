Renzi parla domani, progetto Italia Viva per Recovery

Matteo Renzi illustrerà domani alle 18 in una conferenza stampa in Senato il progetto di Italia Viva per il Recovery Plan. Lo rende noto l'ufficio stampa del partito. L'appuntamento fa seguito al confronto andato in scena prima di Natale tra la delegazione di Italia Viva e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Oggi Renzi si è espresso attraverso un tweet nella giornata dedicata all'avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. "L'arrivo del vaccino cambia tutto nella nostra battaglia contro il Covid 19 con buona pace dei NoVax di ieri e di oggi. Adesso non possiamo perdere nemmeno un minuto: correre, correre, correre per dare il vaccino a tutti. Tutto il resto sono solo stanche chiacchiere", ha scritto.