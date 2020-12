Toscani: "De Luca salta fila per vaccino, fa più ridere di Crozza"

"Bene l'avvio della campagna vaccinale contro il coronavirus, ora attendo di essere vaccinato". Oliviero Toscani, nel corso del Vax Day, dice chiaramente che si vaccinerà. "Contento" che siano finalmente partite le prime vaccinazioni, anche se il fotografo non approva affatto "l'esibizione di alcuni politici in queste ore. Il governatore De Luca ha saltato la fila. E' un pulcinella come tanti altri politici. Trovo che sia più comico di Crozza, fa più ridere lui", afferma all'Adnkronos Toscani, pensando al personaggio proposto in Fratelli di Crozza e stigmatizzando il fatto che il presidente della regione Campania si sia vaccinato tra i primi. "I politici, in generale, devono mettersi in coda come tutti gli altri. Ci sono delle priorità adesso: le persone più fragili", sottolinea Toscani.

Il fotografo poi spara a zero contro "l'incompetenza di diversi politici. Non vedo qualità politica oggigiorno, anche se persone preparate ce ne sono ma non sono certo quelli che vanno in tv ogni sera", conclude.