Vaccino Covid, Cacciari: "Lo farò quando arriverà il mio turno"

Fotogramma

"Speriamo che vada bene questa campagna vaccinale, quando arriverà il mio turno lo farò. Di sicuro non posso decidere io e non si possono di certo vaccinare tutti gli italiani in un colpo solo". Lo ha detto all'Adnkronos il filosofo Massimo Cacciari, commentando il V-day.

"E' del tutto evidente - aggiunge - che senza il vaccino non sanno cosa fare e come organizzarsi. Finalmente dunque si tornerà a vivere".