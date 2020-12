Governo, Bellanova: "Se vogliono yes man torno alla mia vita"

Foto Fotogramma

"Io sono impegnata a fare il mio lavoro, ma se dobbiamo stare al governo per continuare a non avere una visione in prospettiva non siamo interessati a stare ancora al Governo". Lo ha detto la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, che, interpellata a Quarta Repubblica da Nicola Porro sull'ipotesi che Iv ritiri la sua delegazione dall'esecutivo, ha spiegato: "Dipende da quello che vorrà fare Conte, noi avevamo l'esigenza di un confronto a tutto campo, è necessario rifare un accordo di governo, su che cosa necessita questo Paese oltre l'emergenza".

Alla domanda se fosse pronta a lasciare il suo posto al ministero dell'Agricoltura, Bellanova ha poi aggiunto: "Sono impegnata, ma se si vogliono solo yes man posso tornare alla mia vita".