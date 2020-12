Vaccino covid, "braccialetti verdi per chi lo fa"

(Afp)

"Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si è vaccinato". È la proposta lanciata da Stefano Pedica del Pd.

“Il vaccino non deve essere obbligatorio - sottolinea - ma bisogna essere coscienziosi per se stessi e per gli altri. Non si gioca al sì o al no, si deve tutelare la vita di tutti. Mi chiedo come si possano sentire i familiari delle oltre 70 mila vittime quando sentono che c’è gente che rifiuta di farsi il vaccino. Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si è vaccinato. Non è un ‘marchio’ ma un modo per infondere sicurezza e incoraggiare ad una scelta di buonsenso”.