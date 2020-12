Conte: "Italia sarà ancora zona rossa, arancione e gialla"

Italia zona rossa, arancione e gialla anche dopo le feste. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. "Continueremo con il sistema per fasce. Se ci daranno l'effetto della tenuta del sistema, rispetto anche ad alcune varianti del virus, non interverremo. Se invece vedremo che questo livello di maggiore contagiosità rischia di compromettere un risultato positivo dovremo operare dei ritocchi", ha spiegato Conte. "Ma -ha precisato- sostanzialmente il sistema rimarrà questo: monitoraggio e misure restrittive in base alle fasce".