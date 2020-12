Covid, Conte: "Stato emergenza prorogato finché necessario"

(Foto Fotogramma)

"Lo stato di emergenza lo prorogheremo fino a quando sarà necessario per mantenere i presidi di Protezione civile che ci consentono di gestire l'emergenza" coronavirus. "Non significa che facciamo saltare l'assetto costituzionale, è una previsione di norma", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno.