Discorso Mattarella, Zingaretti: "E' tempo di ricostruire"

"Non siamo in balia degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro. Dal Presidente Mattarella un grande messaggio che chiama tutti alla responsabilità, al senso di comunità e all’impegno per la rinascita italiana insieme a un’Europa che sta cambiando. È tempo di ricostruire. Grazie Presidente!" Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commenta il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.