Mattarella e il discorso in piedi: telespettatori sorpresi, ecco le risposte

Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sorprende per forma e location. Il Capo dello Stato ha pronunciato il messaggio di fine anno in piedi e in una location essenziale: il piano terra della Vetrata, con il cortile d'onore del Quirinale e i suoi archi acceso alle spalle a fare da sfondo, con l'effetto di proiettare all'esterno la figura presidenziale, quasi a voler dare l'immagine dell'uscita per la ripartenza. Una scelta inedita, che ha spiazzato molti telespettatori, a giudicare dalle domande e dalle ipotesi che si sono diffuse sui social.

"Ma è un green screen?, si è chiesto Lorenzo Pregliasco, il cofondatore di YouTrend e Quorum, facendo riferimento ad un eventuale sfondo virtuale alle spalle di Mattarella. La domanda ha innescato un dibattito tra osservazioni e ipotesi: "Audio spesso in dissolvenza, tagli numerosi rispetto agli scorsi anni, audio ambientale (con eco) nonostante il microfono a clip. Valutazioni a caldo", ha scritto un utente. "No, una foto -ipotizza un altro prima di correggersi-. Mi sa che mi sbaglio, hai ragione tu. Un green screen parziale".

Luciano Ghelfi, giornalista del Tg2, ha riportato tutti sulla retta via pubblicando "due fermi immagine dal Tg2 per spiegare la location: la “Vetrata” che chiude il lato corto del Cortile d’Onore, sotto il Torrino e la Loggia d’Onore, dove si svolgono le dichiarazioni durante le consultazioni. Nessun croma key, gran lavoro RAi per le luci, prima volta in piedi". Quindi, il tweet definitivo di Giovanni Grasso, portavoce di Mattarella, che ha risposto all'iniziale domanda di Pregliasco: "Posso assicurare di no. Era l’atrio della vetrata con le porte aperte e il cortile dietro".