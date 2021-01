Lettera minatoria a Toti: "Conosce le bombe? Tenga aperti bar e ristoranti"

(Fotogramma)

Lettera minatoria al governatore della Liguria Giovanni Toti. Nella missiva, arrivata via posta in Regione e acquisita dalla Digos di Genova, si legge: "Le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. Conosce le bombe? ... Ok".