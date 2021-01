Boschi: "Non vogliamo una crisi di governo"

(Fotogramma)

"Noi non vogliamo aprire una crisi di governo". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, in un'intervista al Tg4. "A noi interessa lavorare per il bene del Paese, mettere al primo posto l'interesse dei cittadini. Questa è la preoccupazione principale e per questo continuiamo a lavorare su quella che è la sfida più importante -ce lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno- come utilizzare bene i 200 miliardi di euro che arriveranno dall'Europa e che sono una grandissima responsabilità".

Iv ritirerà la propria delegazione al governo? Alla domanda del Tg4, la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi ha replicato: "Noi vogliamo andare avanti. Però siamo diversi dagli altri partiti. Per noi le poltrone sono importanti se servono a fare cose buone. Se le nostre idee non piacciono, non servono nemmeno le poltrone. Per noi sono importanti i vaccini, non i ministeri, i soldi per la sanità, non i sottosegretari. Vorremmo aprire le scuole, non una crisi di governo".

"Siamo al lavoro -ha aggiunto- sul Recovery plan. Al governo abbiamo mandato dei documenti scritti con le cose che secondo noi non funzionano, con delle proposte su come spendere questi soldi, anche perché il governo era un po' in ritardo su questo piano. Adesso ci aspettiamo che il presidente del Consiglio trovi il tempo per risponderci. Quindi, andiamo avanti con le nostre idee e le nostre proposte".

Cosa potrebbe ancora fare, il premier? "Dipende dal presidente del Consiglio, decida lui: su tanti temi che noi abbiamo posto in modo molto puntuale ci aspettiamo che il governo ci risponda", conclude la presidente dei deputati di Italia viva.