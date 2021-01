Governo, Bellanova: "Ministre Iv pronte a dimissioni senza risposte"

Fotogramma

Dimissioni delle ministre in quota Italia Viva sempre sul tavolo? "Se non arriveranno le risposte, sì. Le nostre priorità sono gli investimenti, far ripartire l'economia e l'economia del Mezzogiorno, nuove opportunità di lavoro per le donne e i giovani. Quello che non voglio è un governo senza una visione di paese, con un programma che sperpera risorse senza dare risposte ai nostri figli". Così la ministra dell'Agricoltura e capo delegazione di Iv al governo Teresa Bellanova, in un'intervista al Tg2. A chi le chiede di Mario Draghi, nome caldeggiato da Iv, "è una figura eccellente - risponde - ora bisogna capire se questa maggioranza è in grado di darsi un programma per l'emergenza".

E sulle nuove misure per contenere la pandemia stasera sul tavolo del Consiglio dei ministri, spreca: "Non è più tempo di strette, è arrivato il vaccino e ora quel che serve è un piano vaccinale h24".