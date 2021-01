Vaccino Covid, petizione Iv #vaccinareh24

(Foto Afp)

"Lanciamo questa petizione per chiedere che i centri per la vaccinazione siano aperti 24 ore 24. Da subito e fino a quando tutti non saremo vaccinati. Saranno i soldi spesi meglio: servono per garantire un diritto a tutti i cittadini e un futuro all’Italia". Lo sottolineano Vito De Filippo e Raffaella Paita di Iv lanciando la petizione #vaccinareh24.

"Il virus è il nemico da battere. Il contagio è ancora molto alto, troppo alto ed il vaccino è l’unico modo per uscire davvero da questa angoscia collettiva. E il vaccino ora c’è ed è uno scandalo che le quantità disponibili non vengano usate subito: è inaccettabile. La salute non ha prezzo, si dice. Bene: ogni vaccino è una vita salvata, ogni persona vaccinata è un potenziale veicolo di infezione in meno. Non ci possiamo permettere il costo umano, economico e sociale di ulteriori ritardi".