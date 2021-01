Maroni ricoverato dopo malore e trasferito al Besta di Milano

(Fotogramma)

L'ex governatore lombardo Roberto Maroni sarebbe stato trasferito all'Istituto neurologico Besta di Milano. Maroni si era sentito male ieri ed era stato ricoverato in ospedale a Varese. Poi ne sarebbe stato disposto il trasferimento nell'Irccs milanese per ulteriori accertamenti. L'ex ministro ed esponente di spicco della Lega, 65 anni, si trovava in casa quando ha avuto il malore: per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto.