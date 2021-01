Governo, Di Maio: "Parola d’ordine è responsabilità"

(Fotogramma)

"Rimaniamo concentrati sulle cose reali, che interessano agli italiani. Per superare la crisi pandemica bisogna portare avanti in tempi celeri la campagna di vaccinazione. Ed è quello che stiamo facendo, infatti ad oggi abbiamo già vaccinato oltre 260mila italiani e siamo secondi tra i Paesi Ue". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. "Contemporaneamente bisogna concretizzare i progetti a sostegno di imprese, famiglie e lavoratori che saranno finanziati con il Recovery plan. Abbiamo stanziato ristori e sostegni, ma bisogna fare ancora di più", aggiunge il ministro degli Esteri. "È il momento della ripartenza e la parola d’ordine deve essere responsabilità. Avanti, non c’è tempo da perdere", conclude.