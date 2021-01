Governo, Orlando: "Senza Conte si rotola a elezioni"

(Fotogramma)

"Conte punto di equilibrio, se si toglie" il premier "si rotola verso le elezioni". Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ospite di 'Oggi è un altro giorno', su Rai 1, parlando di possibili esiti di una eventuale crisi di governo. Davanti all'ipotesi di governissimo "io avrei grande imbarazzo, non credo che si diminuisca la confusione mettendosi con Salvini e la Meloni, credo invece che aumenterebbe". Per il dem sarebbe "rinnegare le mie ragioni e credo che anche per loro sarebbe lo stesso".

Capitolo Recovery Plan: "Noi abbiamo fatto un documento, chiedendo correzioni al Recovery. Sappiamo, in via informale che molte proposte sono state raccolte dal ministro Gualtieri, vedremo nelle prossime ore", dice sottolineando che molte richieste fatte dal Pd sono simili "a quelle fatte da Italia Viva". "La strada - spiega riferendosi allo strappo di Renzi - è quella di mettersi intorno a un tavolo, si concentrino le energie per stare insieme e trovare una soluzione, non è il momento di ultimatum".