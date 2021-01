Covid e misure, Fdi lancia azione legale: "Governo paghi danni ai ristoratori"

(Fotogramma)

Fratelli d'Italia promuoverà un'azione legale contro il governo per risarcire i ristoratori "penalizzati dai provvedimenti varati dall'esecutivo" durante la pandemia. Lo ha annunciato il partito guidato da Giorgia Meloni oggi nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, cui hanno partecipato il capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida e i parlamentari Paolo Trancassini, Salvatore Caiata, Marco Osnato e Riccardo Zucconi.

Per Trancassini siamo di fronte a una "clamorosa penalizzazione della filiera della ristorazione. Il Cts non ha mai detto che ristoranti sono sicuri a pranzo e non a cena. E' una barzelletta. Abbiamo visto che chiudere i ristoranti non è servito a niente e il cashback è stata una contraddizione che sfiora la persecuzione... Abbiamo per questo lanciato una mail: da oggi - ha spiegato il deputato di Fdi - i nostri coordinamenti provinciali e regionali" chiederanno alle aziende interessate di "dare la delega ai nostri legali e, insieme a noi, intentare questa azione di risarcimento danni".

"Tutta l'attività normativa del governo ha provocato un danno che non va 'ristorato' ma risarcito. Il risarcimento deve essere proporzionale al danno. Conte ha fallito sia come presidente del Consiglio che come avvocato, perché il risarcimento è stato indegno", ha sottolineato Caiata.

Il capogruppo Lollobrigida ha osservato: "Il governo ha gravi responsabilità verso alcune categorie in particolare. L'Italia non è mai stata divisa in due come oggi, tra garantiti e non garantiti. Lo abbiamo denunciato pubblicamente. Il governo dovrà rispondere di queste responsabilità in sede politica, in Parlamento, ma anche in sede giudiziaria".