Italia Viva, fonti: "Urgente che Conte lasci delega ai servizi"

Fotogramma

Dopo quello che è accaduto ieri a Washington per Italia Viva è sempre "più urgente" che il premier Giuseppe Conte lasci la delega ai Servizi. Lo sottolineano fonti Iv ricordando che Matteo Renzi chiese al presidente del Consiglio di riferire al Copasir dopo la vicenda del presunto coinvolgimento dell'Italia sul Russiagate e evidenziando come ieri, nel commentare l'assalto al congresso Usa, il premier non abbia citato Trump. Una 'mancanza' sottolineata da più esponenti Iv e indirettamente dallo stesso Renzi nel commentare il tweet di Walter Veltroni di oggi in cui diceva che non è impossibile non condannare Trump. "Bravo Walter, parole sacrosante", ha scritto Renzi su Twitter.