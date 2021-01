Rosato: "Le elezioni non ci saranno"

(Fotogramma/Ipa)

"Le elezioni con ci saranno. Non riusciamo a votare in Calabria, nel collegio di Siena, teniamo chiuse le scuole e le riapriamo per i seggi? Abbiamo delle regole, se c'è una maggioranza parlamentare non ci sono elezioni e non decide Rosato ma il presidente della Repubblica che affida un incarico". Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a SkyTg24.

"Il presidente del Consiglio ci ha anticipato che andremo in aula, che abbiamo senatori, che qualcuno arriverà. A noi non risulta. Ma facciamo finta che sia vero, lo vedo molto impegnato sul fronte responsabili, noi vorremo usare responsabilità nei confronti del Paese. Andiamo in aula, ci confronteremo sulle idee, non sui numeri" ha spiegato Rosato.

Quanto al Recovery, "non abbiamo ancora il testo del Recovery plan, lo riceveremo oggi in giornata, spero. Vedremo. Siamo in una fase positiva perché stiamo riscrivendo un testo inadeguato. Vediamo come è stato riscritto" ha detto il presidente di Italia Viva.