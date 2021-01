Saviano lascia Repubblica per Corriere? Trattative in corso

Foto Fotogramma

Roberto Saviano sempre più verso il 'Corriere della Sera'. E' quanto apprende l'Adnkronos. Le trattative tra lo scrittore e il 'Corriere della Sera' sono ancora in corso ma sembra quasi ormai certo che lo scrittore stia per lasciare 'Repubblica' per traslocare al 'Corriere della Sera' come editorialista. Il sito Dagospia dà invece per conclusa l'operazione: "Saviano lascia Repubblica e diventa editorialista del Corsera".

(di Alisa Toaff)