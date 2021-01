Lombardia, la nuova squadra di Fontana: Moratti vice e al Welfare

Fotogramma

Fuori Giulio Gallera, dentro Letizia Moratti. Ora è ufficiale: il governatore lombardo Attilio Fontana ha presentato questa mattina la nuova squadra della giunta della Regione Lombardia, confermando l’arrivo di Letizia Moratti all’assessorato al Welfare, al posto di Giulio Gallera. L’ex ministro dell’Istruzione ed ex sindaco di Milano assume anche l’incarico di vicepresidente della Regione, un posto finora occupato dal forzista Fabrizio Sala. Quest’ultimo, ha annunciato Fontana, sarà assessore all’Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione e Semplificazione. Escono dalla Giunta l'assessore leghista Silvia Piani, (assessore alla Famiglia) e Martina Cambiaghi (assessore allo Sport).

"Il lavoro di questa settimana molto intenso è stato dedicato all’ascolto di idee, progetti e critiche - ha spiegato Fontana - per assumere nuove importanti decisioni che riguardano il futuro della nostra Regione. Abbiamo voluto concentrarci per immettere nuove forze fresche per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra Regione e fare in modo che possa ricominciare a correre con la stessa forza con cui aveva corso negli scorsi anni. Il punto è la ripartenza della Lombardia che deve essere la Regione che contribuisce a trainare l'intero sistema Paese".

Fontana ha quindi ringraziato gli assessori uscenti, Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera: "Quest'ultimo - ha detto Fontana - ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento".

Il governatore ha poi elencato i nuovi assessori lombardi: oltre alla new entry Letizia Moratti, in Giunta entrano anche l'ex ministra del governo gialloverde Alessandra Locatelli, che prende il posto di Silvia Piani alla Famiglia e le deleghe di Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità. Il leghista Stefano Bolognini, attuale assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità assume invece una nuova delega importante sulla città di Milano e sarà assessore allo Sviluppo della Città metropolitana, Giovani e Comunicazione. Il leghista Guido Guidesi arriva invece allo Sviluppo Economico, al posto di Alessandro Mattinzoli, nominato assessore a Casa e Housing Sociale. Quattro i sottosegretari annunciati da Fontana: Antonio Rossi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.

Restano invece saldi Stefano Bruno Galli alla Cultura e Autonomia, Fabio Rolfi all’Agricultura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Raffaele Cattenao all’Ambiente e Clima, Davide Carlo Caparini al Bilancio, Massimo Sertori agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni, Claudia Maria Terzi ai Trasporti, Melania Rizzoli a Formazione e Lavoro. Lara Magoni mantiene il ruolo di assessore a Turismo, Marketing Territoriale e Moda, così come Riccardo De Corato alla Sicurezza e Pietro Foroni al Territorio e Protezione civile.