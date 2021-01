Maroni operato al Besta: come sta

Foto Fotogramma

Operazione all'Istituto neurologico Besta di Milano per l'ex governatore lombardo Roberto Maroni. Lo apprende l'Adnkronos. Maroni si era sentito male nei giorni scorsi mentre si trovava a casa procurandosi una ferita lieve al volto. Dopo un primo ricovero all'ospedale a Varese erano stati disposti accertamenti presso lo stesso Besta.

La direzione sanitaria dell’istituto informa che le condizioni cliniche di Maroni sono soddisfacenti e che lo stesso è sveglio e cosciente. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi.