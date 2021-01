Recovery, Conte: "Passi avanti significativi"

(Fotogramma)

"Tutti i contributi delle varie forze politiche sono serviti a migliorare l'attuale bozza di lavoro del Recovery Plan. Non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste di ciascuna forza politica, dobbiamo sempre tener conto dell'equilibrio complessivo. Ma ciascuna forza può riconoscere l'incidenza delle proprie proposte nella nuova bozza e apprezzare i significativi passi avanti compiuti". Lo avrebbe detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte aprendo i lavori del vertice con le forze di maggioranza sul Recovery Plan. Un ritardo sul Recovery fund, ha detto il premier, sarebbe "imperdonabile" e "comprometterebbe la ripresa", impedendo al Paese "di tornare a correre". Il presidente del Consiglio ha dunque detto che nei prossimi giorni avvierà un confronto con le forze di maggioranza per stilare una "lista delle priorità" per arrivare a fine legislatura.