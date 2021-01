Recovery, tensione Italia Viva-Pd: Faraone attacca Gualtieri

Tensione al tavolo di maggioranza a Palazzo Chigi sul Recovery plan. Fonti di governo raccontano all'Adnkronos di uno scontro tra il renziano Davide Faraone contro il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, accusato di aver fatto delle "provocazioni politiche".

Tra le accuse mosse da Italia Viva -i primi a prendere la parola alla riunione dopo gli interventi di Conte e Gualtieri- quelle di aver spostato da una parte all'altra i fondi, ovvero le poste del Recovery, cancellando anche progetti targati Iv, "una provocazione bella e buona", avrebbe lamentato Faraone, puntando il dito contro il responsabile del Mef. Forte irritazione, viene inoltre raccontato, manifestata anche dal vice segretario dem, Andrea Orlando.

Le schede di dettaglio del Recovery plan arriveranno prima del Consiglio dei ministri, ha assicurato Gualtieri, a quanto apprende l'Adnkronos, rispondendo alle rimostranze sulla mancanza dei contenuti dettagliati del Pnrr avanzate da Iv al tavolo di maggioranza.

Ed è scontro anche tra Gualtieri e la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi. Fonti di governo raccontano all'Adnkronos di un duro battibecco, col responsabile del Mef che ha accusato il partito renziano di "un lavoro sommario e non di dettaglio", sulla base del quale Iv porterebbe avanti le sue dure critiche all'operato del governo, in particolare sul Recovery plan. La risposta dell'ex ministra non si è fatta attendere. "Il giudizio al Pnrr lo daremo dopo aver visto i dettagli e risponderemo per iscritto, perché altrimenti interpretate male", la replica piccata riportata da fonti presenti all'incontro.