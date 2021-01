Recovery, Conte a Boschi: "Chi invoca rispetto deve darlo"

(Fotogramma)

"Fai bene a parlare di rispetto ma chi invoca rispetto deve dare rispetto. Non puoi permetterti di dire che alla riunione del 22 dicembre tutti i ministri presenti non avevano letto la bozza che era stata presentata nel Cdm del 7 dicembre. Solo perché un ministro nel corso di quella riunione del 22 ha avuto un dubbio su uno dei tanti progetti presentati. Questa è una affermazione irriguardosa". Così il premier Giuseppe Conte rivolto alla capogruppo di IV alla Camera Maria Elena Boschi, raccontano all’Adnkronos fonti di maggioranza presenti al vertice a palazzo Chigi sul recovery fund. Una riunione in cui è andato in scena un vivace botta e risposta tra Boschi e il ministro del'Economia Roberto Gualtieri.

"A te - avrebbe detto ancora il premier rivolto a Boschi - nel documento di soli 13 pagine è sfuggito il chiaro riferimento all’incremento degli investimenti sui porti del Sud, ma io mi sono limitato a richiamare la tua attenzione sul punto senza offenderti".