Salvini: "Mascherina Borsellino? Io omaggio eroi antimafia"

Foto Fotogramma

"Oggi sono senza la mascherina di Borsellino? Mi hanno detto di indossare qui quella ffp2 che è più sicura. Ma io omaggio gli eroi dell’antimafia, a prescindere...". Lo ha detto Matteo Salvini durante un momento di sospensione dell’udienza preliminare del procedimento sul caso Open Arms.

Riguardo il processo, il leader della Lega ha affermato: "Quarantaquattro dei presunti sequestrati sono scomparsi, nel senso che sono scappati e a processo c’è un ministro che senza morti o feriti a bordo ha difeso la sicurezza e le leggi del paese che stava rappresentando".

"Stiamo parlando di una nave spagnola autorizzata per avere a bordo 19 persone che ne ha raccolte 162 in acque libiche e maltesi, che disse di no allo sbarco a Malta, che disse no a un porto spagnolo e che disse di no alla proposta spagnola di mandare in Italia una nave militare per prendere a bordo gli immigrati, quindi mise a rischio la salute dei 147 migranti a bordo, due dei quali sono ancora in carcere", ha sottolineato.