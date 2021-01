Trizzino (M5S): "Renzi ricatta, tocca a noi tracciare percorso alternativo alle urne"

(Fotogramma)

"Spetta al Movimento 5 Stelle uscire allo scoperto a questo punto facendo qualcosa in più del semplice ed ineccepibile richiamo al senso di responsabilità. Al Movimento tocca indicare una via di uscita dalle indebite pressioni di Renzi e tracciare un percorso chiaro ed alternativo alle elezioni anticipate, che sarebbero drammatiche da affrontare in una fase di emergenza pandemica". Lo dice, conversando con l'Adnkronos, il deputato del M5S Giorgio Trizzino. Per il medico siciliano quello di Matteo Renzi è "un ricatto": "'o si fa come diciamo noi o salta tutto'. Richieste, quelle dei ministri di Italia Viva, che mutano ogni qualvolta giunge una risposta dal Presidente Conte, giocando al rialzo nel tentativo ormai palese di far giungere al capolinea il governo", prosegue.

Secondo Trizzino "adesso non basta più predicare la necessità, di per sé indiscutibile, di mantenere in vita il governo Conte, che pur riesce a destreggiarsi tra le mille insidie attuali e a far fronte ai grandi problemi quotidiani. Occorre descrivere un nuovo scenario politico - spiega il deputato 5 Stelle - nell'ipotesi che Renzi decida di uscire dalla maggioranza ed in ogni caso smascherare le sue pretese".

"Dobbiamo indicare una serie di alternative e scegliere", insiste Trizzino. "Sarebbe utile un rimpasto? E secondo quali criteri? Quali sono gli ambiti irrinunciabili di titolarità ministeriale in vista anche della fase del Recovery plan? Alla luce di quali elementi giudicare l'operato dei propri Ministri? Come e perché operare le eventuali sostituzioni? Ed ancora", ragiona Trizzino, "può immaginarsi l'integrazione dell'alleanza di governo con singoli parlamentari appartenenti a gruppi diversi da quelli che danno vita all'attuale coalizione per rimpiazzare la componente di Italia Viva?".

"La fase dell'afasia non può durare a lungo perché non possiamo andare a traino delle posizioni del Pd e soprattutto va dissipato il dubbio, che sempre più si insinua nelle menti dei cittadini, che non si voglia cambiare nulla per non perdere le proprie poltrone", rimarca il parlamentare grillino, che conclude: "Ci si apra alla possibilità di cambiamento, rimanendo protagonisti e facendo sentire la nostra voce. Si replichi orgogliosamente a Renzi e si eserciti il doveroso ruolo di forza-guida del governo senza pregiudiziali timori".