Assalto Congresso, Salvini: "No a violenza, non mi piace censura Trump"

"La violenza va condannata, ma la censura non mi piace mai". Matteo Salvini, ospite di Mezz'ora in più, si esprime così sull'assalto al Congresso andato in scena il 6 gennaio dopo un comizio di Donald Trump. Nei giorni successivi ai disordini, i social -a cominciare da Twitter e Facebook- hanno sospeso i profili del presidente degli Stati Uniti.

"Gli assalti ai parlamenti non sono mai una soluzione. Abbiamo assistito a scene vergognose e imbarazzanti. Ma se Trump ha preso 75 milioni di voti evidentemente quelli visti all'opera sono un'estrema minoranza da condannare, non sono i conservatori e i repubblicani", dice Savini. "Le immagini dell’assalto al parlamento rischiano di vanificare un bilancio positivo di Trump in tema di economia e tasse e di politica estera: non ha fatto guerre a caso in giro per il mondo e ha favorito importanti accordi di pace in Medio Oriente".

"Io se fossi stato negli Stati Uniti avrei votato Trump" ma "uno dei più grandi amici di Trump è Conte ma non mi interessano le amicizie degli altri...", aggiunge. "Ci sono alcuni valori dei liberali e dei conservatori che fanno parte del mio patrimonio valoriale" ma "io non scimmiotto Trump" o altri, "noi siamo in Italia".