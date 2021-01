Zona rossa automatica, cosa ha detto Bonaccini

(Fotogramma)

Zona rossa automatica, il presidente dell'Emilia Romagna e della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha parlato dell'ipotesi di introdurre un automatismo per l'ingresso in zona rossa delle regioni con un'incidenza di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. "Quel limite non l'ha chiesto nessuna regione e, se volete la mia impressione, non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento" ha detto il governatore. In ogni caso, ha aggiunto, "domani ci confronteremo con il governo e come sempre cercheremo di fare il meglio possibile".