D'Incà: "Renzi? Chi dà instabilità non ha molti meriti"

Fotogramma

"Le problematiche che Renzi pone sono importanti per lui, noi come M5S siamo distanti dalle sue considerazioni. Il problema di questo Paese è stato per tutti questi anni l'instabilità. Per cui, chiunque dia instabilità non ha molti meriti". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà che, parlando a Radio 24, ha precisato a proposito delle ipotetiche ricerche di 'aiuti' alla maggioranza al Senato: "La nostra maggioranza è questa e su questa vogliamo andare avanti. Non c'è nessuno scouting, rassicuro tutti: la volontà di tutti è andare avanti, mettendo fine alle polemiche e concentrarsi sul prossimo decreto ristori e piano vaccinazioni...".

"Il Paese ha bisogno di un governo stabile. Come M5S crediamo fermamente in Conte e vogliamo andare avanti", ha spiegato ancora il ministro che in merito ad un possibile rimpasto ha aggiunto: "Come M5S siamo contenti del lavoro dei nostri ministri. Se altri vogliono cambiare la loro squadra, facciano proposte...". In ogni caso, "le scadenze che abbiamo sono così importanti - ha spiegato, in riferimento a Recovery, ristori, stato d'emergenza da prorogare - che non ci possiamo permettere una crisi".