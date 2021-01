Recovery, Renzi: "Approviamolo ma Conte corra, basta perdere tempo"

Fotogramma

"A me del cambio di governo interessa zero, il problema non è come si cambia il governo ma come si affronta la pandemia. A me non importa nulla delle poltrone, ma che non si buttino i soldi" in arrivo dall'Europa. "Quindi o li spendiamo bene o spendeteli senza di noi". Lo dice Matteo Renzi a Rtl a proposito degli attriti interni alla maggioranza e con Conte. "Approviamo questo benedetto Recovery - ha aggiunto il leader di Italia Viva -. Ma mettiamo questi soldi per le cose utili. Anzi a Conte diciamo: 'corri, presenta il Recovery, presenta i ristori. Ieri hanno detto di chiudere i bar dopo le 18 non permettendo l'asporto e se tu li chiudi, devi dargli i ristori. Allora facciamolo questo decreto ristori. Sono tutte questioni su cui c'è bisogno di correre, non ne posso più di perdere tempo".



Al premier, aggiunge il leader Iv, "io non ho mai chiesto la conta in Aula, il presidente del Consiglio ha detto: 'ci vedremo in Aula e ci conteremo lì'".

"L'idea di essere asfaltato da Casalino è un'idea alla quale non avevo pensato quando ho iniziato a far politica.... né mi preoccupa né mi esalta questa prospettiva. Io - ha spiegato Renzi - ho proposto dei contenuti e se la reazione di Conte e dei suoi collaboratori è 'andiamo in aula e li asfaltiamo', io spero soltanto che hanno fatto bene il conto dei numeri. Se danno queste veline ai giornali, sapete che c'è? Ci vediamo in Senato. Si vedrà che noi difendiamo gli interessi degli italiani, loro che vogliono mantenere la poltrona", ha ribadito.

"Una cosa sono i post, i tweet e le storie su Instagram, una cosa sono i documenti. Io non so dire se ci hanno dato ragione, lo saprò quando ci daranno i documenti", ha sottolineato ancora Renzi, aggiungendo: "Il presidente della Repubblica ha detto parole che condividiamo, ma in Italia il presidente è un arbitro non dice a un dirigente politico quello che deve fare".