Fattoretto Agency conferma la presenza al Netcomm Forum, 17-18 maggio a Milano

Milano - 26 aprile, 2023 - Anche quest’anno Fattoretto Agency prenderà parte al Netcomm Forum, il principale evento italiano dedicato al mondo eCommerce e alla Digital Transformation. L’appuntamento, previsto per il 17 e 18 maggio 2023 dalle 8.00 alle 19.00, si svolgerà presso il Centro Congressi Allianz MiCo di Milano.

Fattoretto Agency, agenzia digitale specializzata in SEO per eCommerce da oltre vent’anni con passione e continuo aggiornamento, sarà presente al Netcomm Forum nello stand M-16 Livello 1. I partecipanti potranno così approfondire le opportunità di SEO e AI per eCommerce e della Digital PR intesa come link building di qualità, con oltre 30 casi studio nei settori food, jewelry, beauty, fashion, home design, fai da te, pharma e non solo.

Verranno poi presentati tre workshop:

● “SEO per eCommerce: potenziare visibilità e fatturato grazie a AI, SEO e Digital PR” (SALA VERDE 1 - 17 MAGGIO 11:30 - 12:00);

● "Crescere a doppia cifra incrementando il margine. SEO e ADV potenziati da Intelligenza Artificiale" (SALA VERDE 2 - 18 MAGGIO 11:30 - 12:00);

● “Prompt ci sei? ChatGPT nella SEO per eCommerce - Casi studio e prompt pronti all'uso” (SALA VERDE 1 - 18 MAGGIO 14:00 - 14:30).

Grazie al nuovo libro “Stagionalità SEO per eCommerce”, pubblicato dalla Senior SEO Specialist Monica Brignoli, si parlerà anche di come implementare una strategia efficace per i diversi momenti dell'anno, che garantisca la massima visibilità e l'incremento dei profitti nei periodi di picco degli acquisti online.

Sarà inoltre possibile scoprire di più su Fattoboost, il software proprietario di Fattoretto Agency che lavora direttamente con API di Google Search Console, di Semrush e app di terze parti che offre:

● Backup dei dati del Google Search Console, confronto maggiore di 16 mesi.

● Insight più immediati per i SEO.

● E-mail settimanali con nuove query entrate in top 10 di Google e nuove potenziali keyword di coda lunga da lavorare.

● Controllo e alert sulla visibilità dei clienti.

● Migliorie suggerite in base a query e competitor.

Senza dimenticare, infine, che quanti sono interessati alla SEO per eCommerce e desiderano scoprire ulteriori strategie per incrementare il numero di clienti, la marginalità e il fatturato del proprio negozio digitale conquistando posizioni più rilevanti su Google, possono approfittare della Masterclass SEO per eCommerce. Un appuntamento imperdibile, per la prima volta live a Milano, previsto per il 26 maggio 2023.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency