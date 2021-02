"Fausto Gresini non è morto, è in condizioni critiche"

(Adnkronos)

Fausto Gresini, 60 anni, è in condizioni critiche per covid. Il team Gresini Racing smentisce le notizie relative alla morte dell'ex pilota del motomondiale: "Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche". Gresini è ricoverato da circa 2 mesi. Già il comunicato diffuso dal team lo scorso 18 febbraio evidenziava "complicanze che rendono il quadro clinico critico".