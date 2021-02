Fausto Gresini è morto per covid: l'annuncio del team

(Adnkronos)

Fausto Gresini è morto per covid. L'ex pilota del motomondiale aveva 60 anni. "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti", si legge in una nota del team Gresini Racing. "Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese...e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo.